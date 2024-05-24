В двух мегаполисах страны произошли пожары
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в Абайском районе города Шымкента загорелось потолочное перекрытие кухонного помещения и бытовой техники в отдельно стоящем продуктовом магазине. Площадь происшествия составила 22 кв. м.
А в Астане на автомойке произошло возгорание вытяжной системы кухонного помещения. Огонь перешел на кровлю двухэтажного здания. Площадь происшествия там – 15 кв. м.
Силами МЧС оба пожара благополучно ликвидированы. Жертв и пострадавших нет. Причины устанавливаются.
Для предотвращения таких случаев, а также сохранения жизни и имущества при пожарах МЧС настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правила:
- при обнаружении пожара незамедлительно сообщить в противопожарную службу 101 или 112;
- не пользоваться неисправными электрическими приборами;
- не перегружать электросеть и не оставлять без присмотра включенные электроприборы;
- не оставлять малолетних детей без присмотра;
- не использовать открытый огонь.
Днями ранее в одной из алматинских высоток снова произошел пожар.