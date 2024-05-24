Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В двух мегаполисах страны произошли пожары

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 07:45 Фото: pixabay
Ночью 24 мая в городах Астана и Шымкент произошли пожары, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в Абайском районе города Шымкента загорелось потолочное перекрытие кухонного помещения и бытовой техники в отдельно стоящем продуктовом магазине. Площадь происшествия составила 22 кв. м.

А в Астане на автомойке произошло возгорание вытяжной системы кухонного помещения. Огонь перешел на кровлю двухэтажного здания. Площадь происшествия там – 15 кв. м.

Силами МЧС оба пожара благополучно ликвидированы. Жертв и пострадавших нет. Причины устанавливаются.

Для предотвращения таких случаев, а также сохранения жизни и имущества при пожарах МЧС настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правила:

  • при обнаружении пожара незамедлительно сообщить в противопожарную службу 101 или 112;
  • не пользоваться неисправными электрическими приборами;
  • не перегружать электросеть и не оставлять без присмотра включенные электроприборы;
  • не оставлять малолетних детей без присмотра;
  • не использовать открытый огонь.

Днями ранее в одной из алматинских высоток снова произошел пожар.

Читайте также

Алматы
Смертельное столкновение автомобилей произошло в Алматы
пожар в жилом доме
Пожар вспыхнул из-за короткого замыкания в частном доме в Акмолинской области
школьника нашли мертвым
Пропавшего школьника нашли мертвым в Туркестанской области
Алия Абди
Астана МЧС РК Шымкент Пожар 2024 год Автомойки
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Гроза с градом обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент
Гроза с градом обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент
штормовое предупреждение
Заморозки до -3, град, шквал и туман ожидаются в Казахстане в пятницу
Токаев вновь &quot;дарит&quot; надежду обманутым казахстанцам
Токаев вновь "дарит" надежду обманутым казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: