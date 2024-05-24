В двух мегаполисах страны произошли пожары

Ночью 24 мая в городах Астана и Шымкент произошли пожары, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в Абайском районе города Шымкента загорелось потолочное перекрытие кухонного помещения и бытовой техники в отдельно стоящем продуктовом магазине. Площадь происшествия составила 22 кв. м.

А в Астане на автомойке произошло возгорание вытяжной системы кухонного помещения. Огонь перешел на кровлю двухэтажного здания. Площадь происшествия там – 15 кв. м.

Силами МЧС оба пожара благополучно ликвидированы. Жертв и пострадавших нет. Причины устанавливаются.

Для предотвращения таких случаев, а также сохранения жизни и имущества при пожарах МЧС настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правила:

при обнаружении пожара незамедлительно сообщить в противопожарную службу 101 или 112;

не пользоваться неисправными электрическими приборами;

не перегружать электросеть и не оставлять без присмотра включенные электроприборы;

не оставлять малолетних детей без присмотра;

не использовать открытый огонь.

Днями ранее в одной из алматинских высоток снова произошел пожар.