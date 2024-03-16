Люди пострадали в аварии на трассе в Карагандинской области

16 марта в 16:25 на 1000 км автотрассы Кызылорда – Павлодар произошло столкновение дух автомашин. Пострадали несколько человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, в месту аварии выехали бригады экстренного реагирования филиала Центра медицины катастроф и трассового медико-спасательного пункта Карагандинской области.

"Сотрудники ЦМК и ТМСП оказали экстренную помощь и транспортировали пострадавших в медцентр г. Караганды", – говорится в сообщении.

Отметим, что в двух областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды.

Ранее сообщалось, что вечером 14 марта около 19:00 в Алматы, на выезде из поселка Кошмамбет, автомобиль Toyota Stima наехал на мужчину лет 30-35. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда медиков.

