Люди пострадали в аварии на трассе в Карагандинской области
Фото: Zakon.kz
16 марта в 16:25 на 1000 км автотрассы Кызылорда – Павлодар произошло столкновение дух автомашин. Пострадали несколько человек, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, в месту аварии выехали бригады экстренного реагирования филиала Центра медицины катастроф и трассового медико-спасательного пункта Карагандинской области.
"Сотрудники ЦМК и ТМСП оказали экстренную помощь и транспортировали пострадавших в медцентр г. Караганды", – говорится в сообщении.
Отметим, что в двух областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды.
Ранее сообщалось, что вечером 14 марта около 19:00 в Алматы, на выезде из поселка Кошмамбет, автомобиль Toyota Stima наехал на мужчину лет 30-35. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда медиков.
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