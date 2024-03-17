Цех горно-обогатительного комплекса загорелся в ВКО
Фото: скриншот видео
В городе Алтай в отдельно стоящем двухэтажном цехе на территории горно-обогатительного комплекса загорелась крыша, сообщает Zakon.kz.
Пожар произошел на участке сгущения и фильтрации концентратов, сообщили в Департаменте по ЧС ВКО.
Всего в тушении задействовали 18 человек личного состава и 5 единиц техники департамента, а также 10 человек и две единицы техники военизированной аварийно-спасательной службы.
Пожар локализован в 14:35 на предварительной площади 260 кв. м.
Обновлено: в 15:48 пожар потушили.
Также сегодня, 17 марта, в Алматинской области загорелась промзона.
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