Цех горно-обогатительного комплекса загорелся в ВКО

В городе Алтай в отдельно стоящем двухэтажном цехе на территории горно-обогатительного комплекса загорелась крыша, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел на участке сгущения и фильтрации концентратов, сообщили в Департаменте по ЧС ВКО.





Всего в тушении задействовали 18 человек личного состава и 5 единиц техники департамента, а также 10 человек и две единицы техники военизированной аварийно-спасательной службы.

Пожар локализован в 14:35 на предварительной площади 260 кв. м.

Обновлено: в 15:48 пожар потушили.

Также сегодня, 17 марта, в Алматинской области загорелась промзона.