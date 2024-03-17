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Цех горно-обогатительного комплекса загорелся в ВКО

пожар , фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 15:13 Фото: скриншот видео
В городе Алтай в отдельно стоящем двухэтажном цехе на территории горно-обогатительного комплекса загорелась крыша, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел на участке сгущения и фильтрации концентратов, сообщили в Департаменте по ЧС ВКО.


Всего в тушении задействовали 18 человек личного состава и 5 единиц техники департамента, а также 10 человек и две единицы техники военизированной аварийно-спасательной службы.

Пожар локализован в 14:35 на предварительной площади 260 кв. м.

Обновлено: в 15:48 пожар потушили.

Также сегодня, 17 марта, в Алматинской области загорелась промзона.

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