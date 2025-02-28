ЧП на шахте горно-обогатительного комбината в Актобе: есть пострадавшие

28 февраля 2025 года в Актобе в шахте горно-обогатительного комбината произошло чрезвычайное происшествие, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Актюбинской области, на Донском горно-обогатительном комбинате АО "ТНК Казхром" произошел выброс водорода без обрушения.

С термическими ожогами в больницу доставили четыре человека.

"По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ полицией начато досудебное расследование", – сообщили в полиции.

В пресс-службе МЧС рассказали, что при проведении буровых работ произошло кратковременное воспламенение воздушной среды на шахте "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината.

"Незамедлительно на место происшествия прибыли руководство ДЧС Актюбинской области, сотрудники воинской части 20982 и Центра медицины катастроф МЧС РК. В результате происшествия ожоги различной степени тяжести получили четыре работника. Пострадавшие были подняты на поверхность работниками шахты и переданы медикам", – сообщили в ведомстве.

На момент происшествия в шахте находились 228 работников, все были выведены на поверхность. Работа шахты временно приостановлена, ведутся замеры водорода силами Хромтауского Военизированного горно-спасательного отряда.

В ситуационном зале Командного центра МЧС и в кризисном центре ДЧС организованы работы оперативных штабов, в ДЧС открыт телефон горячей линии (8-7132-54-86-82), звонков не поступало.

17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позже найдено тело еще одного шахтера.