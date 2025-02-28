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Происшествия

ЧП на шахте горно-обогатительного комбината в Актобе: есть пострадавшие

ЧП на горно обогатительном комбинате в Актобе, Казхром, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 17:46 Фото: Instagram/kazchrome_official
28 февраля 2025 года в Актобе в шахте горно-обогатительного комбината произошло чрезвычайное происшествие, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Актюбинской области, на Донском горно-обогатительном комбинате АО "ТНК Казхром" произошел выброс водорода без обрушения.

С термическими ожогами в больницу доставили четыре человека.

"По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ полицией начато досудебное расследование", – сообщили в полиции.

В пресс-службе МЧС рассказали, что при проведении буровых работ произошло кратковременное воспламенение воздушной среды на шахте "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината.

"Незамедлительно на место происшествия прибыли руководство ДЧС Актюбинской области, сотрудники воинской части 20982 и Центра медицины катастроф МЧС РК. В результате происшествия ожоги различной степени тяжести получили четыре работника. Пострадавшие были подняты на поверхность работниками шахты и переданы медикам", – сообщили в ведомстве.

На момент происшествия в шахте находились 228 работников, все были выведены на поверхность. Работа шахты временно приостановлена, ведутся замеры водорода силами Хромтауского Военизированного горно-спасательного отряда.

В ситуационном зале Командного центра МЧС и в кризисном центре ДЧС организованы работы оперативных штабов, в ДЧС открыт телефон горячей линии (8-7132-54-86-82), звонков не поступало.

17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позже найдено тело еще одного шахтера.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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