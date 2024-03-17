В Алматинской области загорелась промзона
Фото: скриншот видео
17 марта в поселке Байтерек произошел пожар на территории промышленной зоны, сообщает Zakon.kz.
По кадрам из соцсетей можно предположить, что пожар серьезный.
В небе над промзоной виден густой черный дым.
Источник видео: Kris_p_almaty
По данным ДЧС Алматинской области, сообщение о пожаре поступило в 09:43, ранг вызова – повышенный. Предварительная площадь пожара – 1000 кв. метров, сообщили в МЧС.
"Загорелся одноэтажный цех с последующим переходом огня на близкорасположенное временное жилое строение соседнего дома на общей площади 1000 кв. метров".
Пожар локализован в 11:01, соседнему дому ничего не угрожает. Жертв и пострадавших нет.
В тушении пожара задействованы 54 сотрудника и 17 единиц техники ДЧС Алматинской области.
16 марта крупный пожар произошел в селе Уштерек Карасайского района Алматинской области. Вспыхнула кровля частного жилого дома и сарая.
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