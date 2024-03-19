В Астане горел фитнес-клуб
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане сегодня, 19 марта 2024 года, в одном из фитнес-клубов произошел пожар. Сотрудникам столичного департамента по чрезвычайным ситуациям менее чем за час удалось потушить возгорание, сообщает Zakon.kz.
Подразделения ДЧС Астаны в 8:50 выехали по адресу: ул. Байтурсынова, 9.
"По прибытии огнеборцев установлено, что происходит возгорание деревянной обшивки парильного помещения фитнес-клуба на площади 20 кв. м. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли около 40 посетителей. В 9:26 пожар ликвидирован", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
В ведомстве заверили, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Видеороликами с места пожара поделилась одна из жительниц Астаны.
Утром 18 марта 2024 года в Астане загорелся склад игрушек. Крупный пожар тушили почти целый день.
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