В Астане горел фитнес-клуб

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Астане сегодня, 19 марта 2024 года, в одном из фитнес-клубов произошел пожар. Сотрудникам столичного департамента по чрезвычайным ситуациям менее чем за час удалось потушить возгорание, сообщает Zakon.kz.

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