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Перебегавшего дорогу парня сбили в Алматы

Перебегавшего дорогу парня сбили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 18:57 Фото: Zakon.kz
В Алматы водитель Volkswagen Polo сбил 22-летнего парня, он находится в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 21 марта по ул. Навои. Автомобиль Volkswagen Polo, двигаясь в северном направлении, совершил наезд на парня 2002 года рождения.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 18:57

Фото: Zakon.kz

Пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте, а из-за плохих погодных условий водитель его не заметил. От удара парень перелетел через автомобиль.

Перебегавшего дорогу парня сбили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 18:57

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадавший получил тяжелые травмы. Его в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу прибывшие на место медики.

Стоит отметить, что молодой парень перебегал дорогу в десяти метрах от пешеходного перехода. 

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 18:57

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось о другом ДТП. 14 марта около 19:00 в Алматы, на выезде из поселка Кошмамбет, автомобиль Toyota Stima наехал на мужчину 30-35 лет. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда медиков. 

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