Перебегавшего дорогу парня сбили в Алматы

В Алматы водитель Volkswagen Polo сбил 22-летнего парня, он находится в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 21 марта по ул. Навои. Автомобиль Volkswagen Polo, двигаясь в северном направлении, совершил наезд на парня 2002 года рождения.

Фото: Zakon.kz

Пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте, а из-за плохих погодных условий водитель его не заметил. От удара парень перелетел через автомобиль.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадавший получил тяжелые травмы. Его в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу прибывшие на место медики.

Стоит отметить, что молодой парень перебегал дорогу в десяти метрах от пешеходного перехода.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось о другом ДТП. 14 марта около 19:00 в Алматы, на выезде из поселка Кошмамбет, автомобиль Toyota Stima наехал на мужчину 30-35 лет. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда медиков.

