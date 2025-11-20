Таинственное исчезновение на Иртыше: в Павлодаре второй день ищут пропавшую женщину

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В Павлодарской области на реке Иртыш ищут пропавшую 49-летнюю женщину. На берегу реки сотрудники ДЧС нашли ее пуховик, в связи с чем особое внимание уделяется обследованию акватории, сообщает Zakon.kz.

Спасатели, водолазы проводят поиски с помощью специализированного оборудования, включая плавсредство и эхолот, позволяющий обследовать акваторию и прибрежную зону. Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области "Дополнительно проводится обследование береговой линии в пешем порядке сотрудниками ДЧС совместно с полицией и волонтерскими организациями. На месте организована координация действий всех задействованных служб", – рассказали в департаменте. Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области Поисково-спасательные мероприятия продолжаются. Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области Ранее сообщалось, что пропавшего мужчину нашли и на вертолете доставили в больницу Жезказгана.

