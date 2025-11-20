#АЭС в Казахстане
Происшествия

Таинственное исчезновение на Иртыше: в Павлодаре второй день ищут пропавшую женщину

в Павлодарской области ищут пропавшую женщину, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 19:46 Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В Павлодарской области на реке Иртыш ищут пропавшую 49-летнюю женщину. На берегу реки сотрудники ДЧС нашли ее пуховик, в связи с чем особое внимание уделяется обследованию акватории, сообщает Zakon.kz.

Спасатели, водолазы проводят поиски с помощью специализированного оборудования, включая плавсредство и эхолот, позволяющий обследовать акваторию и прибрежную зону.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

"Дополнительно проводится обследование береговой линии в пешем порядке сотрудниками ДЧС совместно с полицией и волонтерскими организациями. На месте организована координация действий всех задействованных служб", – рассказали в департаменте.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Ранее сообщалось, что пропавшего мужчину нашли и на вертолете доставили в больницу Жезказгана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
