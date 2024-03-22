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Автомобиль опрокинулся при попытке переехать реку в Туркестанской области

Авто опрокинулось, пытаясь переехать реку в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 13:06 Фото: pixabay
Три человека пытались переехать реку на легковом автомобиле и чуть не погибли в Туркестанской области, передает Zakon.kz.

Как пишет Оtyrar.kz, инцидент произошел на территории Государственного природного заповедника "Каратау" в Туркестанской области. Три человека при попытке переехать реку Хантаги опрокинулись на легковом автомобиле.

"21 марта вечером поступило сообщение о том, что в реке застряла легковая машина. Когда четыре спасателя прибыли на место, то увидели, что авто уже опрокинулось, а на другой берег самостоятельно выбрались водитель и пассажиры. Сотрудники смогли помочь пострадавшим и извлечь из воды авто", – поделились сотрудники МЧС РК. 


На помощь своевременно прибыли спасатели и сумели предотвратить трагедию. Пострадавших доставили в Кентау, в медицинской помощи они не нуждаются. 

В МЧС РК сообщили, что в Карагандинской области недалеко от п. Шахан нашли семью из трех человек, заблудившихся в степи.

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