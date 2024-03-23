Два рыбака утонули в водоеме возле Экибастузской ГРЭС
Фото: ДЧС Карагандинской области
22 марта около 20:33 в городе Экибастуз, в районе ГРЭС-2, на искусственном водоеме "Шандыксор" утонули два человека, сообщает Zakon.kz.
Мужчины, 1978 и 1976 годов рождения, двигаясь на личном автотранспорте, ушли под лед, сообщили в ДЧС Карагандинской области.
"Известно, что мужчины приехали на рыбалку из Павлодара. Машина затонула в 700-800 метрах от берега".
Фото: ДЧС Карагандинской области
Спасатели приступили к поисково-спасательным работам 23 марта в 07:20. Тела погибших рыбаков были извлечены из водоема.
Фото: ДЧС Карагандинской области
ДЧС Павлодарской области предупреждает, что лед сейчас очень хрупкий, и выходить на него грозит смертельной опасностью.
Накануне три человека пытались переехать реку на легковом автомобиле и чуть не погибли в Туркестанской области, их автомобиль опрокинулся.
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