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Два рыбака утонули в водоеме возле Экибастузской ГРЭС

водоем, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 14:03 Фото: ДЧС Карагандинской области
22 марта около 20:33 в городе Экибастуз, в районе ГРЭС-2, на искусственном водоеме "Шандыксор" утонули два человека, сообщает Zakon.kz.

Мужчины, 1978 и 1976 годов рождения, двигаясь на личном автотранспорте, ушли под лед, сообщили в ДЧС Карагандинской области.

"Известно, что мужчины приехали на рыбалку из Павлодара. Машина затонула в 700-800 метрах от берега".
водоем, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 14:03

Фото: ДЧС Карагандинской области

Спасатели приступили к поисково-спасательным работам 23 марта в 07:20. Тела погибших рыбаков были извлечены из водоема.

водоем, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 14:03

Фото: ДЧС Карагандинской области

ДЧС Павлодарской области предупреждает, что лед сейчас очень хрупкий, и выходить на него грозит смертельной опасностью.

Накануне три человека пытались переехать реку на легковом автомобиле и чуть не погибли в Туркестанской области, их автомобиль опрокинулся.

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Мухит Турсынали
Карагандинская область Экибастуз
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