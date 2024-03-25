Двух человек спасли из пожара в Семее

Сегодня утром в Семее в двухквартирном жилом доме произошел пожар с последующим переходом на крышу дома. Предварительная площадь пожара составила 120 кв.м, сообщает Zakon.kz.

Спасатели вытащили из горящего здания арендатора дома, женщину 1977 года рождения, и ее дочь 2009 года рождения. Обеих доставили в больницу.

Пожар уже ликвидирован. Его причина устанавливается.

В тушении были задействованы 18 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС.

Ранее огнеборцы потушили пожар на башенном кране в Астане.