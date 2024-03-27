Учитель с 10-летним стажем подрабатывала закладчиком в Степногорске

Экс-педагога задержали с крупной партией "синтетики" в Акмолинской области. Подробности происшествия Zakon.kz рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Стражи порядка уточнили, что женщина на протяжении 10 лет работала учителем в одной из сельских школ Северо-Казахстанской области. Однако после увольнения начала употреблять наркотические вещества.

С поличным ее задержали уже в Степногорске.

"В ходе личного обыска обнаружены и изъяты 14 свертков с запрещенным веществом. Далее 37-летняя женщина показала полицейским места закладок, которые она успела сделать за "рабочий день". По указанным адресам сотрудники обнаружили еще два больших свертка, именуемые "бомбой" и четыре свертка, расфасованные по дозам". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Кроме того, в арендованной квартире оперативники нашли еще 105 свертков, а также приспособления для расфасовки наркотических средств по дозам.

"Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком мефедрон весом 62,5 г, что относится к особо крупному размеру. Из показаний задержанной следует, что работу закладчицей она нашла в Telegram в конце 2023 года". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Легкий заработок заинтересовал женщину и она согласилась.

"По указанию своего куратора, она прибыла в Степногорск, но практически сразу была задержана. В настоящее время по фактам сбыта ведется досудебное расследование, фигурантка находится под стражей". Пресс-служба ДП Акмолинской области

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