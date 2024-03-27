Учитель с 10-летним стажем подрабатывала закладчиком в Степногорске
Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
Экс-педагога задержали с крупной партией "синтетики" в Акмолинской области. Подробности происшествия Zakon.kz рассказали в пресс-службе региональной полиции.
Стражи порядка уточнили, что женщина на протяжении 10 лет работала учителем в одной из сельских школ Северо-Казахстанской области. Однако после увольнения начала употреблять наркотические вещества.
С поличным ее задержали уже в Степногорске.
"В ходе личного обыска обнаружены и изъяты 14 свертков с запрещенным веществом. Далее 37-летняя женщина показала полицейским места закладок, которые она успела сделать за "рабочий день". По указанным адресам сотрудники обнаружили еще два больших свертка, именуемые "бомбой" и четыре свертка, расфасованные по дозам".Пресс-служба ДП Акмолинской области
Кроме того, в арендованной квартире оперативники нашли еще 105 свертков, а также приспособления для расфасовки наркотических средств по дозам.
"Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком мефедрон весом 62,5 г, что относится к особо крупному размеру. Из показаний задержанной следует, что работу закладчицей она нашла в Telegram в конце 2023 года".Пресс-служба ДП Акмолинской области
Легкий заработок заинтересовал женщину и она согласилась.
"По указанию своего куратора, она прибыла в Степногорск, но практически сразу была задержана. В настоящее время по фактам сбыта ведется досудебное расследование, фигурантка находится под стражей".Пресс-служба ДП Акмолинской области
24 марта 2024 года сообщалось, что в Астане ликвидировали подпольный цех по производству насвая.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript