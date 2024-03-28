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Крупный пожар разгорелся во время урагана и грозы в Алматы

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 22:25 Фото: скриншот видео
28 марта в 18:10 загорелся частный дом. Пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу в микрорайон Улжан-1 по улице Акжазык, сообщает Zakon.kz.

По прибытии первых расчетов установлено горение мансарды и кровли частного жилого дома на площади 120 кв. м.

"Незамедлительно введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты. Принятыми мерами пожар локализован в 18:56, ликвидирован в 19:06. В ликвидации возгорания задействовано 14 единиц техники, 61 человек личного состава".Пресс-служба ДЧС города Алматы

В итоге пожарные не допустили распространения огня на рядом стоящую хозпостройку на данной территории, а также удалось отстоять от огня соседний частный дом на расстоянии всего в паре метров.

Причина пожара устанавливается.

Между тем очевидцы утверждают, что пожар разгорелся из-за молнии.


Ранее сообщалось, что три газовых баллона успели вынести пожарные из горящего дома в ВКО.

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