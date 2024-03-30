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В КТЖ выделили отдельный поезд для эвакуации жителей Карагандинской области

В КТЖ выделили отдельный поезд для эвакуации жителей Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 03:40 Фото: rail-news.kz
АО "Пассажирские перевозки" организовало эвакуацию жителей Карагандинской области. Назначен пассажирский поезд на один рейс с использованием отдельного локомотива на бесплатной основе, а также дополнительные вагоны в других поездах, сообщает Zakon.kz

"Ухудшение погоды и интенсивное таяние снега в Карагандинской области, особенно в поселке Аксу-Аюлы, вызвали угрозу разлива реки Шерубай-Нура, что привело к временному закрытию автодороги "Екатеринбург-Алматы". В связи с этим АО "Пассажирские перевозки" организовывает эвакуацию жителей Карагандинской области", - говорится в сообщении КТЖ.

Для обеспечения перевозки населения был назначен пассажирский поезд на один рейс с использованием отдельного локомотива на бесплатной основе:

- Поезд №8801/8802 маршрутом "Караганда-Балхаш-2" отправился из Караганды 30 марта в 14:53 часов.

Также назначены дополнительные вагоны на пассажирские поезда на 1 рейс:

- Поезд №606 маршрутом "Караганда-Балхаш-2" отправился из Караганды 30 марта в 19:40 часов, 31 марта прибывает в Балхаш-2 в 06:25 часов;

- Поезд №605 маршрутом "Балхаш-2-Караганда" отправился из Балхаш-2 30 марта в 22:50 часов, прибывает в Караганду в 8:20 часов 31 марта.

"Благодаря дополнительным вагонам будет возможность перевезти более 1200 граждан из поселков",  - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской и Улытауской областях ограничили движение на дорогах из-за перелива талых вод.

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