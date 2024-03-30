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Из села Каратал Актюбинской области эвакуировали около 150 человек

эвакуация людей, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 17:54 Фото: скриншот видео
По информации МЧС, из села Каратал в безопасную зону эвакуировали 148 человек, в том числе 60 детей, сообщает Zakon.kz.

Эвакуация из Каратала в село Ойыл проходит под руководством вице-министра Серика Туленбергенова силами ДЧС, ОСО, РОСО, с воздушными судами Минобороны, сообщили в ведомстве.

Также произведен аэровизуальный облет территории.

Помимо этого в село Ш.Берсиева на плавательных средствах с воздушными судами Минобороны доставили медикаменты, продукты питания, предметы гигиены, а также необходимую одежду и одеяла. Психологи Центра медицины катастроф оказали психологическую помощь, с детьми работали психологи оперативно-спасательного отряда.

Повышенная угроза паводков сохраняется в четырех регионах Казахстана.

Что происходит в регионах

Республиканские дороги в двух областях Казахстана перекрыли из-за паводков. Так, в Карагандинской и Улытауской областях ограничили движение на дорогах из-за перелива талых вод.

В Актюбинской области прорвало плотину. Жители эвакуированы.С 29 на 30 марта в Актюбинскую область вылетела дополнительная группировка спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда Алматы. С крыши затопленной хозпостройки спасли 15 человек. Сутками ранее из затопленных домов были спасены 2870 человек.

Личный состав Вооруженных сил задействован в Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. В круглосуточном режиме в координации с органами исполнительной власти и службами по чрезвычайным ситуациям военнослужащие участвуют в противопаводковых и спасательных работах.

В Павлодарской области за прошедшие сутки откачали более 70 тысяч м³ талых вод, вывезли 1400 м³ снега. Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействованы 277 человек, 111 единиц техники, 34 мотопомпы, два плавсредства.

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