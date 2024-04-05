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Законодательство РК

Еще одно уголовное дело завели в Казахстане по факту прорыва плотины

уголовное дело, плотина, прорыв, ворошиловское водохранилище, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 14:55 Фото: Zakon.kz
Прокуроры Алматинской области зарегистрировали уголовное дело по факту прорыва плотины Ворошиловского водохранилища, сообщает Zakon.kz.

ЧП произошло 30 марта.

"В результате были наполнены чаши двух озер, нижестоящих по руслу реки Жармуханбет и, как следствие, под угрозой подтопления оказалось два населенных пункта, где живут свыше 12 тысяч человек, часть из которых была экстренно эвакуирована. Развернутым штабом и задействованными силами уполномоченных органов и волонтеров удалось не допустить трагических последствий", – напомнили в пресс-службе прокуратуры регионе.

Там сообщили, что 10 мая 2017 года Управление финансов Алматинской области передало водохранилище по договору доверительного управления ИП "Петровой Л".

"При этом конечным балансодержателем является ГКП на ВХ "Илиирригация" Управления сельского хозяйства Алматинской области. Вместе с тем, по результатам проведенного анализа прокуратурой Алматинской области зарегистрировано уголовное дело по ст. 371 УК РК (Халатность), расследование которого поручено Департаменту Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области", – резюмировали в прокуратуре.

4 апреля стало известно, что Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. Прорыв произошел 30 марта текущего года из-за паводков.

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