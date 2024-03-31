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Законодательство РК

Новорожденных близняшек эвакуировали на вертолете в Актюбинской области

эвакуация, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 22:10 Фото: скриншот видео
31 марта во время аэровизуального обследования Иргизского района спасатели помогли эвакуироваться нескольким жителям Актюбинской области, среди которых оказались новорожденные близняшки, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовала пресс-служба МЧС РК.


Ранее сообщалось, что в Актюбинской области возникла угроза затопления населенного пункта Когалы. И оттуда на вертолете эвакуировали около 70 человек. Позже стало известно, что население села Каратал в Актюбинской области эвакуировали на надувных лодках с моторами спасатели РОСО. Оттуда спасатели вывезли 111 человек, в том числе 36 детей.

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Елена Беляева
МЧС РК Актюбинская область Паводки-2024
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