Школы в пострадавших от паводков регионах перейдут в онлайн-формат

88 организаций образования начнут обучение в 4-й четверти в дистанционном формате, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдыкызы.

Дистанционно обучаться будут в 56 организациях образования, находящихся в зоне риска подтопления, а также в 32 школах, которые определены пунктами приема эвакуированных.

"Уже с этого понедельника для более 3 млн казахстанских детей начнется четвертая четверть 2023-2024 учебного года. При этом школьники в регионах, где сохраняется паводковая обстановка, перейдут на дистанционное обучение. На местах работают территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК, а также региональные управления образования. Для оказания необходимой помощи детям, находящимся в эвакуационных пунктах, задействованы психологические службы. Дети обеспечены всем необходимым: одеждой, школьными принадлежностями и техническими средствами для осуществления дистанционного обучения. Прорабатывается вопрос обеспечения питанием эвакуированных учащихся 1-4 классов", – рассказала представитель ведомства.

Учебно-воспитательный процесс будет организован в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом, говорится на сайте правительства РК.

Также переведены на дистанционный формат обучения занятия в колледжах в Актюбинской области.

30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер-министр Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.

По итогам Республиканского штаба стало известно, что из зон ЧС всего эвакуировали 11 306 человек; в пунктах сбора находятся 5456 человек; восстанавливаются 40 размывов автодорог, мост и 39 дорожных полотен. На восстановительные работы и строительство жилищ, разрушенных вследствие ЧС, будут выделены средства из резервов правительства РК и местных исполнительных органов.