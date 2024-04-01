Покушение на убийство в Карагандинской области: задержаны четверо мужчин

В Карагандинской области задержали четверых подозреваемых в покушении на убийство, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона 1 апреля, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в покушении на убийство с применением огнестрельного оружия в отношении жителя поселка Агадырь задержаны четверо мужчин в возрасте 28-47 лет.





"Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование", – сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

31 марта в медицинское учреждение поселка Агадырь Шетского района Карагандинской области с дробовым ранением ноги обратился местный житель. В полиции возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.