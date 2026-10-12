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Политика

Токаев и королевская чета ознакомились с методами реабилитации детей в Астане

Токаев посетил Национальный центр детской реабилитации, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 19:22 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с королем Филиппом и королевой Матильдой посетили Национальный центр детской реабилитации в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, высокие гости ознакомились с организацией комплексной помощи детям с различными нарушениями развития.

Им рассказали о современных методиках медицинской, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации, направленных на развитие коммуникативных навыков, познавательных способностей и самостоятельности у детей с особыми потребностями.

В индивидуальных программах восстановления также применяются технологии роботизированной реабилитации.

Токаев посетил Национальный центр детской реабилитации, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 19:22

Фото: Акорда

Особое внимание в работе центра уделяется вопросам социальной интеграции и создания условий для полноценного участия детей в жизни общества.

Король Филипп и королева Матильда побеседовали с детьми, их родителями и медицинскими работниками, а также приняли участие в интерактивной программе.

В завершение высокие гости оставили памятную запись в Книге почетных гостей.

Токаев посетил Национальный центр детской реабилитации, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 19:22

Фото: Акорда

Национальный центр детской реабилитации оказывает комплексную помощь детям со сложными психоневрологическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, речевыми, когнитивными и поведенческими нарушениями, в том числе с детским церебральным параличом и расстройствами аутистического спектра.

Ежегодно реабилитационные услуги здесь получают более 5 тысяч пациентов из всех регионов Казахстана.

Ранее сообщалось, что Токаев и король Бельгии приняли совместное заявление.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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