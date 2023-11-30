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Законодательство РК

Гибель 13 человек в хостеле Алматы: возбуждено уголовное дело

Гибель 13 человек в хостеле Алматы: возбуждено уголовное дело Фото: Zakon.kz
По факту крупного пожара в Алматы зарегистрировано уголовное дело. Об этом Zakon.kz 30 ноября 2023 года заявили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

По данным ведомства, для проведения расследования причин пожара в хостеле направлена оперативная группа МЧС во главе с министром генерал-майором Сырымом Шарипхановым.

"По предварительным данным, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения. На месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории ДЧС Алматы".Пресс-служба МЧС РК

В дополнении сказано, что данный объект переоборудован под хостел полтора месяца назад. Площадь хостела составляет всего 457 кв. м.

"По данному факту пожара ДЧС Алматы зарегистрировано уголовное дело по ст. 292 Уголовного кодекса РК. Информация будет дополняться по мере поступления".Пресс-служба МЧС РК

Ранним утром в Алматы произошла трагедия: в одном из хостелов в результате крупного пожара погибли 13 человек.

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В пресс-службе Управления здравоохранения города отметили, что четверо пострадавших при пожаре обратились в больницу. Одну женщину госпитализировали.

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В свою очередь аким Ерболат Досаев, посетивший место пожара, подтвердил, что среди погибших в результате инцидента есть иностранцы. По последним данным, известно о гибели граждан Узбекистана и России.

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Анастасия Московчук
МЧС РК Алматы
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