Актюбинцев предупредили об угрозе прорыва водохранилища
Фото: freepik
Аким города Актобе Азамат Бекет обратился к жителям Хромтауского района. Он попросил жителей садоводческих коллективов дать согласие на эвакуацию, сообщает Zakon.kz.
Об этом он записал видео и опубликовал в Instagram.
"В связи с угрозой прорыва Магаджанского водохранилища, расположенного на территории Хромтауского района, ожидается прибытие большого объема воды в Актюбинское водохранилище. Соответственно, в связи с заполнением Актюбинского водохранилища мы вынуждены открыть шлюз". Азамат Бекет
Он предупредил, что это может привести к выходу воды из берегов.
"Прошу жителей садоводческих коллективов, расположенных вблизи реки Илек и возле реки Каргалы в районе моста Кирпичного дать согласие на эвакуацию и покинуть свои дома". Азамат Бекет
Ранее, 30 марта в регионе из-за паводков произошел прорыв дамбы плотины "Щербаковское". По данному факту заведено уголовное дело.
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