Актюбинцев предупредили об угрозе прорыва водохранилища

Аким города Актобе Азамат Бекет обратился к жителям Хромтауского района. Он попросил жителей садоводческих коллективов дать согласие на эвакуацию, сообщает Zakon.kz.

Об этом он записал видео и опубликовал в Instagram.

"В связи с угрозой прорыва Магаджанского водохранилища, расположенного на территории Хромтауского района, ожидается прибытие большого объема воды в Актюбинское водохранилище. Соответственно, в связи с заполнением Актюбинского водохранилища мы вынуждены открыть шлюз". Азамат Бекет

Он предупредил, что это может привести к выходу воды из берегов.

"Прошу жителей садоводческих коллективов, расположенных вблизи реки Илек и возле реки Каргалы в районе моста Кирпичного дать согласие на эвакуацию и покинуть свои дома". Азамат Бекет

Ранее, 30 марта в регионе из-за паводков произошел прорыв дамбы плотины "Щербаковское". По данному факту заведено уголовное дело.