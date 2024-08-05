Жителей Алматинской области предупредили об опасности: угроза прорыва моренного озера

Жителей и гостей Талгарского района Алматинской области предупредили о возможном прорыве ледникового озера, сообщает Zakon.kz.

В акимате района сообщили, что на сегодняшний день в горных районах региона сохраняется сложная селевая ситуация из-за повышения температурного фона, интенсивного таяния ледников, наполнения моренно-ледниковых озер и увеличения стока в русле реки Талгар.

"Исходя из вышеизложенного, озеро №19 в бассейне реки Талгар представляет реальную угрозу прорыва по внутриморенным каналам стока с возможным выходом воды в северной и в северо-восточной части современной морены. Прорыв ледникового озера, по прогнозированию селевых потоков на основе методики фоновой оценки, может произойти с 6 августа текущего года", – сказано в сообщении акимата.

В связи с этим жителям и гостям Талгарского района, туристам запрещено выезжать в горные местности, места отдыха за пределы гидротехнического сооружения, расположенного в верхней части города Талгара.

Кроме того, собственников жилых домов и местное население, находящееся вблизи русла реки Талгар, просят внимательно следить за сообщениями в соцсетях, по телевизору и радио. А в случае включения электросирен внимательно дослушать текстовое обращение.

Ранее в МЧС сообщали о том, что в горах Алматы начали работы по опорожнению опасных моренных озер.