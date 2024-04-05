В Целиноградском районе произошел проран искусственного канала

Фото: пресс-служба МЧС РК

В ночь на 5 апреля в селе Талапкер Целиноградского района, из-за интенсивного снеготаяния и притока талых вод, произошел проран искусственного канала, который проходит вдоль этого села, сообщает Zakon.kz.

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