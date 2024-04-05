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Законодательство РК

В Целиноградском районе произошел проран искусственного канала

Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 08:23 Фото: пресс-служба МЧС РК
В ночь на 5 апреля в селе Талапкер Целиноградского района, из-за интенсивного снеготаяния и притока талых вод, произошел проран искусственного канала, который проходит вдоль этого села, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС Казахстана, проран восстановлен в течение получаса силами сотрудников ДЧС и МИО.

Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 08:23

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Производится откачка талых вод с открытых участков и подтопленных дворовых территорий", – говорится в сообщении ведомства.

Несколькими часами ранее в Акмолинской области были спасены мужчина и его кошка.

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Алия Абди
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