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Республиканские трассы затопило талыми водами в трех областях Казахстана

Республиканские трассы затопило талыми водами в трех областях Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 09:32 Фото: unsplash
В трех областях Казахстана шесть участков республиканских трасс затопило талыми водами. Также действует ограничение движения в шести регионах страны. Об этом рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

В нацкомпании уточнили, что причина – потепление и резкое таяние снега.

"По состоянию на 5 апреля 2024 года в 9:00... на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, на 6 участках общей протяженностью 3280 м в трех областях (Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской)", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что ограничение движения распространяется на восьми автодорогах республиканского значения в шести областях (Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской, Северо-Казахстанской) на протяженности 398 км.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 285 единиц техники и 312 человек.

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