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В пяти областях Казахстана затоплены республиканские трассы

В пяти областях Казахстана затоплены республиканские трассы, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 09:55 Фото: pixabay
В пяти областях Казахстана семь участков республиканских трасс затопило талыми водами. Также действует ограничение движения в шести регионах страны. Об этом Zakon.kz рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол".

В нацкомпании уточнили, что причина – потепление и резкое таяние снега.

"По состоянию на 6 апреля 2024 года в 08:10 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 7 участках общей протяженностью 5411 метров в 5 областях (Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, СКО)", – сказано в сообщении.

Также отмечено, что ограничение движения распространяется на 12 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актюбинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская, СКО) на протяженности 797 км.

"На данный момент на республиканских дорогах задействовано 248 единиц техники и 285 человек", – заключили специалисты.

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