Из Кульсары эвакуировано 15 тысяч человек

По последним данным Министерства по чрезвычайным ситуации Казахстана, из Кульсары Жылыойского района Атырауской области в Мангистаускую область эвакуированы порядка 15 000 граждан, из них около 5500 детей, сообщает Zakon.kz

Отмечено, что в 21 пункт временного размещения эвакуированы 1641 граждан, из них 741 детей. Более 12000 граждан разместились у родственников.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Силами МИО и ДЧС в Мангистауской области приведены в готовность 201 пунктов временного размещения населения, вместимостью более 83000 граждан" Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Эвакуация граждан продолжается, отметили в МЧС.

Материал по теме В Кульсары вылетел вертолет Национальной гвардии МВД РК

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым.

Материал по теме Местные жители Атырау сплотились, чтобы помочь прибывшим из Кульсары семьям

В разговоре с акимом президент заявил, что ни одна семья, ни один житель области не останутся без внимания государства, и поручил передать им теплые слова приветствия и поддержки.