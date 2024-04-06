В Мангистаускую область из Кульсары эвакуировали более 8,5 тыс. человек

По информации ДЧС Мангистауской области, в регион из атырауского Кульсары эвакуировали 8738 человек, сообщает Zakon.kz.

Эвакуированные поселились в 18 пунктах временного размещения (1160 человек, из них 501 ребенок) и по частным домам среди родственников и знакомых (7538 человек), сообщает Центр общественных коммуникаций области.

Мангистау продолжает принимать пострадавших от паводков жителей Атырауской области. Всего по области приведен в готовность для приема эвакуированного населения 201 пункт временного размещения, пункты могут вместить 83 042 человека.

По данным областного оперативного штаба, с момента объявления режима ЧС из города Кульсары эвакуировали 12 000 жителей, из них порядка 5000 – дети. Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев заявил, что Атырау может повторить судьбу города Кульсары, который сейчас топят талые воды.