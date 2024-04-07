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Спасатели эвакуировали из Жылыойского района Атырауской области уже 28 501 жителя

Спасатели эвакуировали из Жылыойского района Атырауской области уже 28 501 жителя, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 08:33 Фото: gov.kz
В Кульсары Жылыойского района Атырауской области продолжается эвакуация. На 7 апреля спасатели помогли покинуть зону бедствия уже 28 501 жителю, в том числе эвакуировали 6781 ребенка, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК отметили, что спасатели оказывают помощь в эвакуации не только людям, но и их домашним животным.


Ранее начальник Департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин на брифинге в СЦК сообщил, что из зон бедствия пяти областей Казахстана эвакуировали 63 927 человек, в том числе 5283 ребенка.

По его словам, в Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях подтопленными остаются 3391 частный жилой дом и 1059 дач.

Он также отметил, что на безопасное расстояние отогнано 10 068 голов сельскохозяйственных животных.

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