Спасатели эвакуировали из Жылыойского района Атырауской области уже 28 501 жителя

В Кульсары Жылыойского района Атырауской области продолжается эвакуация. На 7 апреля спасатели помогли покинуть зону бедствия уже 28 501 жителю, в том числе эвакуировали 6781 ребенка, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК отметили, что спасатели оказывают помощь в эвакуации не только людям, но и их домашним животным.





Ранее начальник Департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин на брифинге в СЦК сообщил, что из зон бедствия пяти областей Казахстана эвакуировали 63 927 человек, в том числе 5283 ребенка.

По его словам, в Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях подтопленными остаются 3391 частный жилой дом и 1059 дач.

Он также отметил, что на безопасное расстояние отогнано 10 068 голов сельскохозяйственных животных.