В ВКО четверых оштрафовали за несоблюдение правил пожарной безопасности

В ВКО во время рейдов привлечены к административной ответственности в пожароопасный период четверо жителей области, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, мобильными группами с начала пожароопасного периода проведено 58 профрейдов.

Всего по области с начала пожароопасного периода зарегистрировано более 100 случаев загораний травы и мусора.





МЧС напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в "Семей орманы" Абайской области произошел пожар. В Бородулихинском районе в 15 км от села Бородулиха на территории филиала Государственного лесного природного резервата горят сосны.

Позже вечером 26 апреля сообщили, что спасатели потушили пожар в "Семей орманы".