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Законодательство РК

В ВКО четверых оштрафовали за несоблюдение правил пожарной безопасности

В ВКО четверых оштрафовали за несоблюдение правил пожарной безопасности, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 08:08 Фото: pixabay
В ВКО во время рейдов привлечены к административной ответственности в пожароопасный период четверо жителей области, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, мобильными группами с начала пожароопасного периода проведено 58 профрейдов.

Всего по области с начала пожароопасного периода зарегистрировано более 100 случаев загораний травы и мусора.


МЧС напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности. 

Ранее сообщалось, что в "Семей орманы" Абайской области произошел пожар. В Бородулихинском районе в 15 км от села Бородулиха на территории филиала Государственного лесного природного резервата горят сосны.

Позже вечером 26 апреля сообщили, что спасатели потушили пожар в "Семей орманы".

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Елена Вебер
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