В СКО заблаговременно эвакуировали 105 человек

Из-за угрозы подтопления жилых домов из трех сел в Есильском районе СКО заблаговременно эвакуировано 105 человек в том числе 37 детей, сообщает Zakon.kz

По данным МЧС РК, угроза подтопления из-за высокго уровня воды в р.Есиль создалась в с. Николаевка, с.Бирлик и в районе Шал акына с.Каратал.

Эвакуированные размещены у родственников и эвакопункте, и 57 с/х животных отогнаны на безопасное место.

7 апреля заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге в СЦК сообщил, когда в ряде областей наступит пик паводков. Он подчеркнул, что на сегодня на первом месте по степени риска находится ЗКО. По его словам, пик паводка наступит в СКО уже на следующей неделе.