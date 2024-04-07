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В СКО заблаговременно эвакуировали 105 человек

В СКО заблаговременно эвакуировали 105 человек, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 03:57 Фото: МЧС РК
Из-за угрозы подтопления жилых домов из трех сел в Есильском районе СКО заблаговременно эвакуировано 105 человек в том числе 37 детей, сообщает Zakon.kz

По данным МЧС РК, угроза подтопления из-за высокго уровня воды в р.Есиль создалась в с. Николаевка, с.Бирлик и в районе Шал акына с.Каратал.

Эвакуированные размещены у родственников и эвакопункте, и 57 с/х животных отогнаны на безопасное место.

7 апреля заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге в СЦК сообщил, когда в ряде областей наступит пик паводков. Он подчеркнул, что на сегодня на первом месте по степени риска находится ЗКО. По его словам, пик паводка наступит в СКО уже на следующей неделе.

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Елена Вебер
Северо-Казахстанская область Паводки-2024
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