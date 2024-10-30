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За два дня сотрудники МВД задержали 280 разыскиваемых преступников

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 08:50 Фото: polisia.kz
МВД РК провело оперативно-профилактическое мероприятие по установлению местонахождения пропавших и подлежащих задержанию лиц, находящихся в розыске. За два дня установлено и задержано 280 разыскиваемых преступников, передает Zakon.kz.

Девять из них задержаны за совершение убийств;

  • за причинение тяжкого вреда здоровью – 4;
  • за разбойные нападения – 5;
  • за грабежи – 7;
  • за наркопреступления – 19.

За пределами республики арестованы 33 преступника, а по запросу других государств – 145 лиц.

Так, на территории Ноемберянского района Армении задержан 36-летний гражданин Казахстана, который в конце сентября в Петропавловске, нанеся ножевые ранения, покушался на жизнь жителя указанного города.

Оперативно-розыскной группой полиции Павлодарской области в городе Орле Российской Федерации задержан 42-летний казахстанец, который в 2017 году, обещая поставку дизельного топлива одному из региональных ТОО, завладел 50 млн тенге.

Помимо этого, полиция Алматы задержала 28-летнюю гражданку Узбекистана, которая в мае 2015 года убила свою несовершеннолетнюю дочь.

Ранее сообщалось, что казахстанцу через суд пришлось доказывать факт своего рождения.

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