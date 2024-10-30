За два дня сотрудники МВД задержали 280 разыскиваемых преступников
Девять из них задержаны за совершение убийств;
- за причинение тяжкого вреда здоровью – 4;
- за разбойные нападения – 5;
- за грабежи – 7;
- за наркопреступления – 19.
За пределами республики арестованы 33 преступника, а по запросу других государств – 145 лиц.
Так, на территории Ноемберянского района Армении задержан 36-летний гражданин Казахстана, который в конце сентября в Петропавловске, нанеся ножевые ранения, покушался на жизнь жителя указанного города.
Оперативно-розыскной группой полиции Павлодарской области в городе Орле Российской Федерации задержан 42-летний казахстанец, который в 2017 году, обещая поставку дизельного топлива одному из региональных ТОО, завладел 50 млн тенге.
Помимо этого, полиция Алматы задержала 28-летнюю гражданку Узбекистана, которая в мае 2015 года убила свою несовершеннолетнюю дочь.
Ранее сообщалось, что казахстанцу через суд пришлось доказывать факт своего рождения.