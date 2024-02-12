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Законодательство РК

Более 300 опасных преступников задержало МВД Казахстана с начала года

Более 300 опасных преступников задержало МВД Казахстана с начала года Фото: Zakon.kz
С начала 2024 года оперативными службами Министерства внутренних дел Казахстана задержано более 300 разыскиваемых преступников и установлено местонахождение свыше 200 без вести пропавших лиц, сообщает Zakon.kz.

Подробностями задержаний опасных преступников поделился заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД РК Жангелди Табилов. По его словам:

  • При проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из поселков Павлодарской области задержан Данат Бакибаев, находившийся с 2011 года в международном розыске за совершение убийства жителя Павлодара из огнестрельного оружия.
  • В Алматинской области задержан Сабыржан Масахбаев, который в конце 2023 года в Алматы в составе группы по предварительному сговору напал на гражданина Сингапура и завладел деньгами в сумме более 3 млн тенге и 13 тыс. долларов. Соучастники разыскиваемого были задержаны ранее.
  • В Туркестанской области полиция задержала гражданина Узбекистана Жамшида Ахмедова, 10 лет находившегося в международном розыске. Разыскиваемого иностранца арестовали при пересечении границы на пограничном посту "Жибек жолы" в Сарыагашском районе. Мужчина находился в розыске с 2014 года за совершение убийства в городе Иркутск Российской Федерации.
"Сотрудниками оперативных подразделений МВД в Шымкенте задержан еще один узбекистанец – Маруфжон Жураев, разыскиваемый правоохранителями соседнего государства за мошенничество", – рассказал Жангелди Табилов.

Как отметили в МВД РК, розыскная работа органов внутренних дел обеспечивает принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление.

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