Более 300 опасных преступников задержало МВД Казахстана с начала года

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С начала 2024 года оперативными службами Министерства внутренних дел Казахстана задержано более 300 разыскиваемых преступников и установлено местонахождение свыше 200 без вести пропавших лиц, сообщает Zakon.kz.

Подробностями задержаний опасных преступников поделился заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД РК Жангелди Табилов. По его словам: При проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из поселков Павлодарской области задержан Данат Бакибаев, находившийся с 2011 года в международном розыске за совершение убийства жителя Павлодара из огнестрельного оружия.

задержан Данат Бакибаев, находившийся с 2011 года в международном розыске за совершение убийства жителя Павлодара из огнестрельного оружия. В Алматинской области задержан Сабыржан Масахбаев, который в конце 2023 года в Алматы в составе группы по предварительному сговору напал на гражданина Сингапура и завладел деньгами в сумме более 3 млн тенге и 13 тыс. долларов. Соучастники разыскиваемого были задержаны ранее.

задержан Сабыржан Масахбаев, который в конце 2023 года в Алматы в составе группы по предварительному сговору напал на гражданина Сингапура и завладел деньгами в сумме более 3 млн тенге и 13 тыс. долларов. Соучастники разыскиваемого были задержаны ранее. В Туркестанской области полиция задержала гражданина Узбекистана Жамшида Ахмедова, 10 лет находившегося в международном розыске. Разыскиваемого иностранца арестовали при пересечении границы на пограничном посту "Жибек жолы" в Сарыагашском районе. Мужчина находился в розыске с 2014 года за совершение убийства в городе Иркутск Российской Федерации. "Сотрудниками оперативных подразделений МВД в Шымкенте задержан еще один узбекистанец – Маруфжон Жураев, разыскиваемый правоохранителями соседнего государства за мошенничество", – рассказал Жангелди Табилов. Как отметили в МВД РК, розыскная работа органов внутренних дел обеспечивает принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление. Материал по теме На скандальное высказывание депутата про "длинный язык женщин" отреагировали в МВД 8 февраля 2024 года стало известно, что участников банды "Дикого Армана" задержали в Алматы и Шымкенте. Подробности по ссылке. Читайте также Беременная женщина, спасенная в буран: история получила продолжение В трех городах страны прогнозируют повышенное загрязнение воздуха Алматинские спасатели обратились к автовладельцам и пешеходам

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