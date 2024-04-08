Жуткий пожар в Астане: открытым пламенем вспыхнул крупный склад с шинами
Фото: пресс-служба МЧС РК
В г. Астане, в районе Сарыарка, произошло загорание складированных резиновых изделий, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, площадь пожара предварительно около 1000 кв. м.
"Тушение пожара осложняется высокотемпературным горением резиновых изделий. На данный момент огнеборцы работают над ликвидацией по повышенному рангу вызова в составе 61 личного состава и порядка 15 техника ДЧС, МИО", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пожар разгорелся на границе Казахстана и Кыргызстана.
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