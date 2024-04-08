Жуткий пожар в Астане: открытым пламенем вспыхнул крупный склад с шинами

Фото: пресс-служба МЧС РК

В г. Астане, в районе Сарыарка, произошло загорание складированных резиновых изделий, сообщает Zakon.kz.

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