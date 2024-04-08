Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жуткий пожар в Астане: открытым пламенем вспыхнул крупный склад с шинами

пожар на складе, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 23:55 Фото: пресс-служба МЧС РК
В г. Астане, в районе Сарыарка, произошло загорание складированных резиновых изделий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, площадь пожара предварительно около 1000 кв. м.

"Тушение пожара осложняется высокотемпературным горением резиновых изделий. На данный момент огнеборцы работают над ликвидацией по повышенному рангу вызова в составе 61 личного состава и порядка 15 техника ДЧС, МИО", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что пожар разгорелся на границе Казахстана и Кыргызстана.

Читайте также

убийство
Дело об убийстве Миланы Давыдовой: мать и сосед перекладывают вину друг на друга
гниющий лук выбросили в горах в Жамбылской области
В Таразе ищут владельцев нескольких тонн гнилого лука, выброшенного в горах
ДТП, авария
Водитель вышел из горящего автомобиля и попал под колеса в Астане
Елена Беляева
Астана Пожар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от &quot;Казгидромета&quot;
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от "Казгидромета"
Открытый суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Открытый суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: