МВД провело масштабную операцию в трех городах

В Алматы, Семее и Уральске ликвидированы организованные преступные группы, специализирующиеся на распространении наркотиков бесконтактным способом, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства внутренних дел, в Алматы и Семее задержаны алматинцы, которые занимались сбытом наркотических средств каннабисной группы.

"Реализация гашиша и марихуаны осуществлялась по приложению Telegram путем закладок. Организатор группировки создал чат, где размещалась информация о стоимости гашиша и различных сортов марихуаны. Остальные участники согласно распределенным преступным ролям незаконно хранили и расфасовывали наркотики на дозы, перевозили и размещали их в тайниковых закладках на территории Алматы и Семея". Пресс-служба МВД РК

Также отмечено, что участники преступной группы арестованы, организатор объявлен в розыск. Всего изъято более килограмма гашиша.

Фото: пресс-служба МВД РК

Кроме того, в Уральске задержана еще одна преступная группировка, которая также занималась сбытом наркотиков каннабисной группы.

"У подозреваемых изъято 540 г гашиша. Организатором группировки в мессенджере Telegram был создан интернет-магазин и обеспечивалось руководство по наркосбыту. Он осуществлялся бесконтактным способом через администратора интернет-магазина и наемных закладчиков". Пресс-служба МВД РК

Всего, как уточнили в ведомстве, с начала 2024 года сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности МВД ликвидировано 20 нарколабораторий, из них восемь по производству синтетических наркотиков, где изъято 129 кг готовых к употреблению синтетических наркотиков и 390 кг прекурсоров, а также 12 фитолабораторий, в которых изъято 34,5 кг наркотиков каннабисной группы.

Ранее в МВД назвали число задержанных разыскиваемых преступников. Как оказалось, полицейскими с начала 2024 года задержаны 633 разыскиваемых преступника, среди которых: 17 убийц, 15 грабителей, девять разбойников, семь вымогателей и 35 наркопреступников.