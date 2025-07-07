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Происшествия

17,5 млн долларов планировали заработать иностранцы на изготовлении наркотиков в Казахстане

наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 09:27 Фото: МВД РК
Крупную партию синтетического наркотика изъяли полицейские у двух иностранцев, которые устроили подпольную лабораторию на Турарских дачах в Карасайском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Незаконное производство удалось накрыть в результате проведенной спецоперации по методу контролируемой поставки из Шу в Алматинскую область.

"Из незаконного оборота изъяли более 11 кг синтетических наркотиков мефедрон, то есть порядка 35 тысяч разовых доз на сумму 1,6 млн долларов США. Кроме того, при обыске лаборатории изъяли 20 литров и 115 кг психотропных веществ, более двух тонн прекурсоров, при переработке которых планировалось изготовить еще 120 кг синтетических наркотиков", – сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве подчеркнули, что преступной среде нанесен урон на сумму 17,5 млн долларов США.

Задержанных водворили в изолятор временного содержания.

В мае 2025 года в Акмолинской области сотрудники МВД задержали мужчину, который вез килограмм мефедрона. Межрегиональным курьером оказался бывший учитель математики.

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Андрей Дюсупов
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