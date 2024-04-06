Двое иностранцев создали нарколабораторию в Алматинской области

Департамент КНБ по Алматинской области 22 марта пресек деятельность подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, расположенной в частном доме, сообщает Zakon.kz.

По подозрению в совершении данного правонарушения задержаны двое иностранцев, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе обысков изъяли около 20 кг синтетических наркотиков, 1 тыс. литров прекурсоров и оборудование, предназначенные для изготовления "синтетики".

Фото: КНБ РК

Фото: КНБ РК

Фото: КНБ РК

Фото: КНБ РК

Предварительно, обнаруженное сырье поставлялось в замаскированном виде из-за рубежа через логистические компании.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов" .

Задержанных лиц в данное время содержат под стражей. Иная информация не разглашается в интересах следствия (статья 201 УПК РК).

1 апреля сотрудники КНБ предотвратили теракт в Актау.