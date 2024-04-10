Сельчане близ Кокшетау остались без дороги
По данным автора публикации, все началось еще 6 апреля.
"Тогда только провалился асфальт. Сейчас он полностью обвалился – проезда больше нет", – сказано в сообщении.
Акимат Акмолинской области дал комментарий корреспонденту Zakon.kz касательно происходящего.
В сообщении за 10 апреля 2024 года сказано:
"На автодороге районного значения Есиль – Орловка возле водопропускной трубы произошло размывание дорожного полотна. Местные исполнительные органы совместно с ТОО "Орловка" ведут работы по подсыпке инертного материала для устранения этой проблемы".
В дополнении отмечено, что в 2024 году государственное учреждение "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Есильского района Акмолинской области" подало бюджетную заявку на выделение средств для проекта "Средний ремонт водопропускных труб (9 штук) на автомобильной дороге районного значения KC-ES-1 Есиль – Орловка.
"Этот проект был разработан в 2023 году и получил положительное заключение ведомственной экспертизы. В настоящее время проходят конкурсные процедуры для выбора подрядной организации, которая займется разработкой проектно-сметной документации на средний ремонт указанной автомобильной дороги".Пресс-служба акимата Акмолинской области
По данным ведомства, в Орловке проживает 307 человек.
"В селе насчитывается 123 двора. Имеются достаточные запасы продуктов и медикаментов для обеспечения нужд жителей".Пресс-служба акимата Акмолинской области
Видео из Акмолинской области напоминает кадры из Павлодарской области. Только там целенаправленно "разделили" дорогу, чтобы предотвратить наводнение.