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Сельчане близ Кокшетау остались без дороги

Сельчане близ Кокшетау остались без дороги, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 16:45 Фото: скриншот видео/Instagram/sinegor.kz
Жители села Орловка в Акмолинской области остались без дороги. Ее размыло водой. В пресс-службе регионального акимата рассказали Zakon.kz о происходящем на месте происшествия.

По данным автора публикации, все началось еще 6 апреля.

"Тогда только провалился асфальт. Сейчас он полностью обвалился – проезда больше нет", – сказано в сообщении.

Акимат Акмолинской области дал комментарий корреспонденту Zakon.kz касательно происходящего.

В сообщении за 10 апреля 2024 года сказано:

"На автодороге районного значения Есиль – Орловка возле водопропускной трубы произошло размывание дорожного полотна. Местные исполнительные органы совместно с ТОО "Орловка" ведут работы по подсыпке инертного материала для устранения этой проблемы".

В дополнении отмечено, что в 2024 году государственное учреждение "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Есильского района Акмолинской области" подало бюджетную заявку на выделение средств для проекта "Средний ремонт водопропускных труб (9 штук) на автомобильной дороге районного значения KC-ES-1 Есиль – Орловка.

"Этот проект был разработан в 2023 году и получил положительное заключение ведомственной экспертизы. В настоящее время проходят конкурсные процедуры для выбора подрядной организации, которая займется разработкой проектно-сметной документации на средний ремонт указанной автомобильной дороги".Пресс-служба акимата Акмолинской области

По данным ведомства, в Орловке проживает 307 человек.

"В селе насчитывается 123 двора. Имеются достаточные запасы продуктов и медикаментов для обеспечения нужд жителей".Пресс-служба акимата Акмолинской области

Видео из Акмолинской области напоминает кадры из Павлодарской области. Только там целенаправленно "разделили" дорогу, чтобы предотвратить наводнение.

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Анастасия Московчук
Акмолинская область Казахстан Паводки-2024
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