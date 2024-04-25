Резонансное дело о смертельном ДТП с автобусом в Алматы – трансляция 25 апреля

В Алматы 25 апреля 2024 года продолжается суд по делу о смертельном ДТП с автобусом, в котором погибли три человека. Судебное разбирательство уже второй день транслируется в прямом эфире, сообщает Zakon.kz.

Онлайн-трансляция из зала суда ведется на YouTube-канале Верховного суда Казахстана.

Накануне, 24 апреля, подсудимый Дархан Ахметжанов заявил, что женщина-водитель не теряла сознание после его удара.

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ДТП с трагическим исходом произошло в декабре 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы. Пассажирский автобус маршрута №47 въехал в толпу людей у остановки общественного транспорта. Погибли три человека, еще четверо получили телесные повреждения.

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В суде, который идет уже длительное время, 3 апреля 2024 года свою версию произошедшего рассказал подсудимый. А 10 апреля семьи погибших назвали сумму морального ущерба.