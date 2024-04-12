Дорога обвалилась на перевале в ВКО

Обвал дорожного полотна произошел на трассе в Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации акимата ВКО, сегодня, 12 апреля, утром на 13 км. трассы областного значения Теректы – Уранхайка – Тоскайын (участок перевала "Мраморный") произошел обвал дорожного полотна из-за переувлажнения грунта.

"На данный момент в целях безопасности жителей участок трассы закрыт. На месте работают специалисты местных исполнительных органов и ДЧС ВКО. Сотрудниками полиции на указанном участке дороги организовано дежурство", – сообщили в акимате.

Для восстановительных работ привлечена тяжелая техника.

А в Акмолинской области жители села Орловка остались без дороги, которую размыло водой.