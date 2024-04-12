Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дорога обвалилась на перевале в ВКО

ВКО, перевал, обвал, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 11:01 Фото: акимат ВКО
Обвал дорожного полотна произошел на трассе в Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации акимата ВКО, сегодня, 12 апреля, утром на 13 км. трассы областного значения Теректы – Уранхайка – Тоскайын (участок перевала "Мраморный") произошел обвал дорожного полотна из-за переувлажнения грунта.

"На данный момент в целях безопасности жителей участок трассы закрыт. На месте работают специалисты местных исполнительных органов и ДЧС ВКО. Сотрудниками полиции на указанном участке дороги организовано дежурство", – сообщили в акимате.

Для восстановительных работ привлечена тяжелая техника.

А в Акмолинской области жители села Орловка остались без дороги, которую размыло водой.

Читайте также

Алматы, багаж, кража, аэропорт
Грузчик в аэропорту Алматы наворовал вещей из чемоданов на 7,5 млн тенге
Ирина Капитанова
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
в Семее доказали вину работодателя
Рабочие в Семее выпрыгнули из окна, спасая жизни: установлена вина работодателя
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: