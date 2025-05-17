Большегрузы разбивают отремонтированную дорогу в ЗКО

Глубокие колеи и выбоины на дорожном полотне оставили грузовые автомобили в Казталовском районе Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Капитальный ремонт автодороги Беспшен – Кошанколь – Караоба начали всего два года назад. Однако отремонтированные участки уже не выглядят, как новые, передает телеканал "Хабар".

В инспекции транспортного контроля заявили, что подобные нарушения выявляют ежедневно. Только с начала года на водителей большегрузов составлено 800 протоколов.

По словам жителей Казталовского района, дорожное полотно разбил грузовой транспорт. Ежедневно он доставляет инертные материалы в Жанибекский район. В этом году там начали строительство дороги Жанибек – Таловка протяженностью 132 км.

По словам специалистов Национального центра качества дорожных активов, районная дорога не предназначена для передвижения по ней большегрузного транспорта. О проблеме местные власти знают. В профильном ведомстве считают, что предотвратить преждевременное разрушение и износ автомобильных дорог поможет автоматическая система весогабаритного контроля.

В Костанайской области строителя уволили за видео о низком качестве строительства жилых домов.