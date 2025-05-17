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Происшествия

Большегрузы разбивают отремонтированную дорогу в ЗКО

Грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 06:50 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Глубокие колеи и выбоины на дорожном полотне оставили грузовые автомобили в Казталовском районе Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Капитальный ремонт автодороги Беспшен – Кошанколь – Караоба начали всего два года назад. Однако отремонтированные участки уже не выглядят, как новые, передает телеканал "Хабар".

В инспекции транспортного контроля заявили, что подобные нарушения выявляют ежедневно. Только с начала года на водителей большегрузов составлено 800 протоколов.

По словам жителей Казталовского района, дорожное полотно разбил грузовой транспорт. Ежедневно он доставляет инертные материалы в Жанибекский район. В этом году там начали строительство дороги Жанибек – Таловка протяженностью 132 км.

По словам специалистов Национального центра качества дорожных активов, районная дорога не предназначена для передвижения по ней большегрузного транспорта. О проблеме местные власти знают. В профильном ведомстве считают, что предотвратить преждевременное разрушение и износ автомобильных дорог поможет автоматическая система весогабаритного контроля.

В Костанайской области строителя уволили за видео о низком качестве строительства жилых домов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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