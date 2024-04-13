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Законодательство РК

По подозрению в развращении малолетних задержан подполковник Минобороны в Астане

тени, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 14:51 Фото: freepik
13 апреля в МВД РК сообщили о задержании подполковника Вооруженных сил в Астане. Его подозревают в развращении малолетних, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев сообщил Zakon.kz, что в отношении подполковника завели уголовное дело по части 2 статьи 124 УК РК "Развращение малолетних".

Часть 2 статьи 124 Уголовного кодекса РК предусматривает то же деяние (развращение малолетних) в отношении малолетнего родителем или другим попечителем. 

Дело зарегистрировано в Региональном военно-следственном управлении МВД РК. 

Подозреваемый водворен в ИВС. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Депутаты Сената обеспокоены тем, что по новым поправкам закона о защите прав женщин и безопасности детей казахстанцев начнут массово лишать родительских прав. На опасения сенаторов ответил заместитель главы МВД Игорь Лепеха.

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