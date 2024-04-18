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Законодательство РК

Более 118 тысяч человек и около 114 тысяч животных эвакуировали из затопленных районов РК

эвакуация, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 01:16 Фото: пресс-служба МЧС РК
Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118 116 человек, в том числе 44 241 ребенок. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных. Вернулись домой 19 656 человек, сообщает Zakon.kz.

В эвакопунктах находятся 8850 человек, в том числе 3948 детей.

"Откачано свыше 10,3 млн кубометров талой воды, уложено более 3,3 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 4274 жилых домов и 2719 дворовых территорий". Пресс-служба МЧС РК

В пострадавшие регионы доставлено свыше 4529 тонн гуманитарной помощи.

Ранее в МЧС рассказали о круглосуточной эвакуации жителей СКО.

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