Более 118 тысяч человек и около 114 тысяч животных эвакуировали из затопленных районов РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118 116 человек, в том числе 44 241 ребенок. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных. Вернулись домой 19 656 человек, сообщает Zakon.kz.

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