Более 118 тысяч человек и около 114 тысяч животных эвакуировали из затопленных районов РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118 116 человек, в том числе 44 241 ребенок. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных. Вернулись домой 19 656 человек, сообщает Zakon.kz.
В эвакопунктах находятся 8850 человек, в том числе 3948 детей.
"Откачано свыше 10,3 млн кубометров талой воды, уложено более 3,3 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 4274 жилых домов и 2719 дворовых территорий". Пресс-служба МЧС РК
В пострадавшие регионы доставлено свыше 4529 тонн гуманитарной помощи.
Ранее в МЧС рассказали о круглосуточной эвакуации жителей СКО.
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