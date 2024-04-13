Около 105 тысяч человек эвакуировали службы гражданской защиты из затопленных зон в РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Службами гражданской защиты спасено 104 970 человек, в том числе 38 264 детей. Вернулось домой 11 674 человек, сообщает Zakon.kz.

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