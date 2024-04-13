Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Около 105 тысяч человек эвакуировали службы гражданской защиты из затопленных зон в РК

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 00:18 Фото: пресс-служба МЧС РК
Службами гражданской защиты спасено 104 970 человек, в том числе 38 264 детей. Вернулось домой 11 674 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, в пунктах временного размещения находятся 7032 человек, в том числе 3090 детей.

"Откачано 9,3 млн кубометров талой воды, уложено 1,9 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 3329 жилых домов и 2241 дворовой территории", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Казавиаспас" эвакуирует жителей села на севере Казахстана. Кроме того, спасатели эвакуируют жителей одного из микрорайонов Петропавловска. На месте находятся алматинские спасатели, которые поделились кадрами спасения людей и животных в СКО.

Читайте также

наводнение в СКО
Куда этапировали заключенных из исправительных учреждений Петропавловска
паводки
Алматинские спасатели поделились кадрами спасения людей и животных в СКО
Елена Беляева
МЧС РК Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Израиль
Участница "Евровидения" прибудет на конкурс под усиленной охраной
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: