Около 105 тысяч человек эвакуировали службы гражданской защиты из затопленных зон в РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Службами гражданской защиты спасено 104 970 человек, в том числе 38 264 детей. Вернулось домой 11 674 человек, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, в пунктах временного размещения находятся 7032 человек, в том числе 3090 детей.
"Откачано 9,3 млн кубометров талой воды, уложено 1,9 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 3329 жилых домов и 2241 дворовой территории", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что "Казавиаспас" эвакуирует жителей села на севере Казахстана. Кроме того, спасатели эвакуируют жителей одного из микрорайонов Петропавловска. На месте находятся алматинские спасатели, которые поделились кадрами спасения людей и животных в СКО.
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