Пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлев на брифинге в СЦК сообщил, что в СКО обстановка с паводками остается стабильно сложной, передает Zakon.kz.

По информации СЦК, Сергеевское водохранилище заполнено на 153%, перелив через гребень плотины составляет 2 метра 83 см. Снижение на 20 см за сутки.

Журавлев отметил, что уровень воды в реке Есиль повышается, но уже в Петропавловске, ниже по течению. Выше – постепенно снижается. В данный момент подтопленными остаются по области 1713 домов, подтопленных придомовых территорий – 1115.

В Петропавловске подтоплено 1050 домов в микрорайонах Хромзавод и Подгора. Из них эвакуировано 4552 человек, из них 957 детей. Представитель региона также отметил, что за эти двое суток из микрорайона Подгора спасателями эвакуировано более 100 собак и порядка 40 кошек.

Всего же по области эвакуировано 7477 человека, из них 1852 ребёнка.

Позже в МЧС РК сообщили, что в селе Большая малышка Кызылжарского района спасатели и приданные силы эвакуировали 894 местных жителей, из них 112 детей. Эвакуированные размещены во временных эвакуационных пунктах и у родственников в п.Пеньково.

Ранее официальный представитель акимата ВКО Елжан Кайркенов на брифинге в СЦК заявил, что в ВКО к середине апреля ожидается волна паводков из-за высокого показателя снежного покрова и запасов влаги на горных территориях региона, температуры воздуха и прогноза осадков. Особенно в горных реках возможно повышение уровня воды.

"Сегодня площадь снежного покрова в регионе составляет 48%. Для контроля паводковой ситуации регулярно проводятся аэровизуальные осмотры. 132 гидротехнических сооружения в регионе работают в штатном режиме. На плотинах превентивно снижен уровень воды",- сказал Кайркенов.

14 апреля пресс-секретарь "Казгидромета" Алина Исмагулова рассказала, что риск второй волны половодья ожидается в трех регионах – Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Согласно прогнозу синоптиков, 15 апреля на большей части Казахстана будет дождливая погода. По стране ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны – шквал.



Как сообщили в МЧС всего с затопленных районов в Казахстане эвакуировали более 108 тысяч человек, в том числе 38 706 детей. Вернулись домой 11 950 человек. Откачано более 9,4 млн кубометров талой воды, уложено более 2 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. На телефоны "Горячей линии" поступило 1 714 звонков, оказана 126 экстренной психологической помощи".

С новостями про масштабные паводки, которые случились за последние 80 лет в Казахстане, можно ознакомиться по ссылке.