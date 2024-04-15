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Три факта за день: лжетеррористы орудовали в разных регионах РК

Три факта за день: лжетеррористы орудовали в разных регионах РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 08:48 Фото: polisia.kz
В МВД РК сообщили, что полицейские раскрыли три факта лжетерроризма, передает Zakon.kz.

По информации полиции Мангистауской области, к ним поступил тревожный звонок о том, что в одной из гостиниц неизвестные лица с оружием захватили в заложники жителей города Кульсары, эвакуированных с зоны паводков, и требуют денежное вознаграждение. При незамедлительной проверке данная информация оказалась ложной. Лжетеррористкой оказалась 22-летняя девушка, которая позвонила в органы с украденного телефона.

Далее в Актобе с мобильного телефона позвонил мужчина и сообщил о заложенной бомбе в доме по улице Гришина. Этот факт также не подтвердился. В этот раз лжетеррористом оказался неработающий житель Актобе, ранее судимый за аналогичное преступление.

И, наконец, в Алматы, "заминировать" торговый центр хотел 9-летний житель Талдыкоргана.

Все задержанные понесут наказание, а родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей.

Уголовным кодексом за это преступление предусматривается штраф в размере до 5 тыс. МРП (это больше 18 млн тенге), либо ограничение или лишение свободы до пяти лет. Кроме того, по решению суда виновному придется оплатить ущерб, который был нанесен физическим и юридическим лицам в результате акта лжетерроризма.

8 апреля сообщалось, что в Алматинской области "заминировали" университет. В Каскелене студентов SDU эвакуировали после сообщения о якобы заложенной бомбе.

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Елена Вебер
Актобе Алматы Мангистауская область
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