В Алматинской области "заминировали" университет

Администрация SDU (Suleyman Demirel University) 8 апреля 2024 года выступила с важным обращением после видео, которое распространили в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Под видеороликом, который опубликовали в одном из Instagram-пабликов, говорится, что в Каскелене (Алматинская область) студентов SDU эвакуировали после сообщения о якобы заложенной бомбе.

Администрация университета объяснила, что произошло в учебном заведении.

"Мы обращаемся к вам с важным сообщением относительно текущей ситуации в нашем университете. Несколько организаций в нашем регионе получили уведомления о возможном заложении взрывчатых веществ. Мы хотим подчеркнуть, что в настоящее время проводится операция силами правоохранительных органов, и все меры безопасности приняты. Эта операция направлена на обеспечение безопасности всех членов нашего сообщества. Безопасность наших студентов, сотрудников и посетителей остается нашим высшим приоритетом, и мы приняли все необходимые меры для обеспечения ее сохранности". Администрация SDU

В настоящее время, как отметили в администрации вуза, "нет никаких угроз или инцидентов, которые могли бы повлиять на безопасность сотрудников и студентов".

"После окончания всей проверки на территории кампуса мы дополнительно сообщим о разрешении входа в университет". Администрация SDU

В ноябре 2023 года в Алматы "заминировали" сразу три учебных заведения. "Минеры" утверждали, что взрывные устройства якобы заложили в колледже Алматинского университета энергетики и связи им. Даукеева и двух школах (№21 и №42). Подробности по ссылке.