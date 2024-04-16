В Уральске усилили защиту объектов жизнеобеспечения от паводков

В ЗКО готовятся к пику паводков и поэтому власти усилили меры защиты объектов, мобилизовали все силы и заблаговременно предприняли меры по обеспечению водой жителей города, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации пресс-службы премьер-министра РК комплекс противопаводковых мероприятий организован на объектах ТОО "Батыс су Арнасы", АО "Жайыктеплоэнерго", а также на насосной станции.





Водоснабжение Уральска производится из 2 видов источников: подземных скважин и реки Урал. На территории коммунального предприятия "Батыс су арнасы", которое обеспечивает водой 340 тыс. жителей города, в настоящее время все функционирует в штатном режиме: имеется необходимый запас воды и реагентов для ее очистки. В режиме готовности аварийные бригады, 820 сотрудников предприятия, 82 единицы специализированной техники.

"Для исключения подтопления стратегических объектов вдоль реки Жайык проводятся противопаводковые работы по укреплению дамбы. Заблаговременно предприняты меры по обеспечению водой жителей города. Имеется подвижной состав в виде водовозов, которые могут обеспечить подвоз воды" главный инженер "Батыс су Арнасы" Аян Таскали.

К "Жайыктеплоэнерго" относится свыше 248 км городского теплоснабжения. В рамках противопаводковых работ на территории объектов ведется заполнение участков, наиболее подверженных подтоплению, песчано-гравийной смесью. В мероприятиях задействовано 180 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. Всего в Западно-Казахстанской области более 20 тыс. км электрических сетей, в четырех районах – более 20 подстанций, в городе Уральске – 16. Благодаря их расположению на возвышенности, опасности подтопления нет. Принимаются превентивные меры, проводятся работы по обваловке мешкотарами, земляными валами. Обеспечена готовность аварийных бригад, 1400 сотрудников и 140 единиц специальной техники. Противопаводковые мероприятия также приняты для защиты насосной станции, расположенной на реке Жайык.

"Насосная станция обеспечивает водой "ЖайыкТеплоЭнерго" и питьевой водой горожан – порядка 60 тыс. кубов мы ежесуточно берем. Это стратегический объект, поэтому в целях безопасности проводим обваловку станции, выставляем мешкотары" руководитель управления энергетики и ЖКХ Мирас Мулкай

В Западно-Казахстанской области мобилизованы силы в рамках подготовки к предстоящему пику паводков. Всего в регионе в противопаводковых мероприятиях задействовано свыше 6,3 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники. Принимаются меры по укреплению жилых массивов.





15 апреля сообщалось, что по поручению правительства мобилизованы все силы и средства для того, чтобы отвести большую воду от населенных пунктов и минимизировать ущерб от паводка в Западно-Казахстанской области.





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