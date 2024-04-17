Ограничение движения ввели на 11 автодорогах в пяти областях страны

По состоянию на 17 апреля в 08:30 введено ограничение движения на 11 автодорогах в пяти областях страны, сообщает Zakon.kz.

По информации АО "КазАвтоЖол", в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, на восьми участках общей протяженностью 7575 м в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

"Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях на протяженности 411 км", – говорится в сообщении.

Ранее мы предупреждали, что 17 апреля в Астане и 10 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.