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Ограничение движения ввели на 11 автодорогах в пяти областях страны

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 08:52 Фото: Zakon.kz
По состоянию на 17 апреля в 08:30 введено ограничение движения на 11 автодорогах в пяти областях страны, сообщает Zakon.kz.

По информации АО "КазАвтоЖол", в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, на восьми участках общей протяженностью 7575 м в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

"Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях на протяженности 411 км", – говорится в сообщении.

Ранее мы предупреждали, что 17 апреля в Астане и 10 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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