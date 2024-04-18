Восьмиклассник выпрыгнул из окна школы в Астане – комментарий МВД

Фото: primeminister.kz

В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали случай, произошедший 17 апреля 2024 года в одной из столичных школ, где ученик восьмого класса выпрыгнул из окна, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев подтвердил случившееся. "Это произошло буквально вчера. Действительно, такое происшествие имело место. Мы зарегистрировали это происшествие в едином реестре досудебных расследований, начали расследование и только по его итогам сможем сделать выводы. На сегодня я не могу сказать достоверно о причинах совершенного происшествия, для этого требуются необходимые исследования и экспертизы", – сообщил Марат Кожаев в кулуарах Сената. Накануне стало известно, что учащийся восьмого класса школы-лицея №72 выпрыгнул из окна четвертого этажа учебного заведения. Ребенка отвезли в больницу. У него диагностировали сотрясение головного мозга, травмы грудной клетки и живота, переломы правого предплечья и правой голени. Читайте также Арест журналиста Данияра Адилбекова: в МВД озвучили подробности Сколько казахстанцев спасли из зон ЧС с начала паводков Десять больших лавин сошли в горах Алматы

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